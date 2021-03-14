Стефан Эль-Шаарави
№92
Нападающий
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Команда
Рома
Гражданство
Италия
Дата рождения
27 окт. 1992 (28) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Парма
-:-
Рома
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
-
Рома
-
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:30
Рома
1 : 0
Дженоа
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Фиорентина
1 : 2
Рома
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1
Рома
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
Рома
1 : 2
Милан
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Милан
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
был в запасе