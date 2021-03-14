Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Лионель Месси
Артем Дзюба
Деле Алли
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Александр Соболев
Алексей Миранчук
Эрлинг Браут Холанд
Федор Смолов
Россия
Нидерланды
Ирландия
Китай
Франция
Белоруссия
Новая Зеландия
Косово
Англия
Испания
Португалия
Локомотив
Ливерпуль
Краснодар
Спартак
Барселона
Зенит
Рейнджерс
ЦСКА
Бавария
Ювентус
Манчестер Сити
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Стефан Эль-Шаарави
№92
Нападающий
Подписаться
Команда
Рома
Гражданство
Италия
Дата рождения
27 окт. 1992 (28) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига наций. лига а
товарищеские матчи. сборные
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Парма
-:-
Рома
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
-
Рома
-
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
Рома
1 : 0
Дженоа
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Фиорентина
1 : 2
Рома
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1
Рома
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:45
Рома
1 : 2
Милан
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Милан
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
был в запасе