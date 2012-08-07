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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кельвин Лирдам
№5
Полузащитник
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Команда
Витесс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
24 июня 1990 (30) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2012/2013
07.08.2012
07 авг. 2012
вт
21:00
Фейеноорд
0 : 1
Динамо
58'
58'
58'
07.08.2012
07 авг. 2012
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Фейеноорд
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
31.07.2012
31 июля 2012
вт
20:00
Динамо
2 : 1
Фейеноорд
31.07.2012
31 июля 2012
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Динамо
2
Фейеноорд
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд