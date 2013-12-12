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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Фахид Бен Халфаллах
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Тунис
Дата рождения
9 окт. 1982 (38) лет
Рост
174
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
франция. кубок
лига европы плей-офф
франция. лига 1
Сезон:
2013/2014
2012/2013
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
Маккаби
1 : 0
Бордо
79'
79'
79'
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маккаби
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Бордо
0 : 1
Айнтрахт
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Бордо
0
Айнтрахт
1
был в запасе
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Бордо
2 : 1
АПОЭЛ
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бордо
2
АПОЭЛ
1
был в запасе
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
22:05
Бордо
1 : 2
Маккаби
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
22:05
минуты: 77' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бордо
1
Маккаби
2
минуты: 77' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Айнтрахт
3 : 0
Бордо
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
минуты: 69' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Айнтрахт
3
Бордо
0
минуты: 69' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур