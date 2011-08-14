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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Юссеф Аднан
№21
Нападающий
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Команда
Тур
Гражданство
Марокко
Дата рождения
16 июля 1985 (35) лет
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2011/2012
2008/2009
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:00
Эвиан
1 : 0
Ницца
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Эвиан
1
Ницца
0
был в запасе
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
Брест
2 : 2
Эвиан
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
2
Эвиан
2
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 1 тур