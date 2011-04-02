Пабло Барцола
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
17 нояб. 1983 (37) лет
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
Лилль
3 : 1
Кан
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
3
Кан
1
был в запасе
20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:00
Кан
2 : 0
Арль-Авиньон
20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2
Арль-Авиньон
0
был в запасе
12.03.2011 12 марта 2011 сб 21:00
Нанси
2 : 0
Кан
12.03.2011 12 марта 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
2
Кан
0
был в запасе
05.03.2011 05 марта 2011 сб 21:00
Кан
1 : 0
Сент-Этьен
05.03.2011 05 марта 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
Монако
2 : 2
Кан
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2
Кан
2
был в запасе
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 21:00
Кан
0 : 2
Лорьян
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Кан
0
Лорьян
2
был в запасе
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 21:00
Кан
2 : 0
Осер
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
2
Осер
0
был в запасе
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
Брест
1 : 3
Кан
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1
Кан
3
был в запасе
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
Кан
1 : 0
Ренн
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Кан
1
Ренн
0
был в запасе
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
Кан
0 : 0
Ницца
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Кан
0
Ницца
0
был в запасе
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 19:00
Кан
0 : 3
Сошо
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 56'
Франция. Лига 1, 15 тур
Кан
0
Сошо
3
минуты: 1' - 56' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 23:00
Кан
2 : 5
Лилль
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Кан
2
Лилль
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 21:00
Арль-Авиньон
3 : 2
Кан
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Арль-Авиньон
3
Кан
2
был в запасе
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 20:00
Кан
2 : 3
Нанси
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Кан
2
Нанси
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 20:00
Сент-Этьен
1 : 1
Кан
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
1
Кан
1
был в запасе
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 20:00
Кан
0 : 0
Монако
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Кан
0
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 20:00
Валансьен
2 : 1
Кан
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 8 тур
Валансьен
2
Кан
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 20:00
Кан
0 : 0
Бордо
41'
41'
41'
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 20:00
Лорьян
0 : 1
Кан
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
0
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 20:00
Осер
1 : 1
Кан
29'
29'
29'
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
1
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур