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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Родриго Паласио
№24
Нападающий
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Команда
Болонья
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
5 февр. 1982 (39) лет
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Рома
-:-
Болонья
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
-
Болонья
-
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:00
Кротоне
2 : 3
Болонья
74'
74'
74'
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
2
Болонья
3
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:30
Болонья
3 : 1
Сампдория
32'
32'
32'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3
Сампдория
1
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:45
Наполи
3 : 1
Болонья
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
3
Болонья
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Кальяри
1 : 0
Болонья
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1
Болонья
0
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:00
Болонья
2 : 0
Лацио
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
2
Лацио
0
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
22:45
Сассуоло
1 : 1
Болонья
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1
Болонья
1
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:45
Болонья
1 : 1
Беневенто
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:45
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1
Беневенто
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
Парма
0 : 3
Болонья
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0
Болонья
3
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1
Милан
2
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
14:30
Ювентус
2 : 0
Болонья
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
2
Болонья
0
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
1 : 0
Верона
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1
Верона
0
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:00
Дженоа
2 : 0
Болонья
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2
Болонья
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Болонья
2 : 2
Удинезе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Фиорентина
0 : 0
Болонья
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
0
Болонья
0
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Болонья
2 : 2
Аталанта
84'
84'
84'
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
2
Аталанта
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
14:30
Торино
1 : 1
Болонья
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Специя
2 : 2
Болонья
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
2
Болонья
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Болонья
1 : 5
Рома
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1
Рома
5
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
22:45
Интер
3 : 1
Болонья
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
3
Болонья
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
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