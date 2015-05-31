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Олимпиада
Альваро Гонсалес
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
29 окт. 1984 (36) лет
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Торино
5 : 0
Чезена
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
5
Чезена
0
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
21:45
Милан
3 : 0
Торино
24.05.2015
24 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
3
Торино
0
был в запасе
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
Торино
2 : 0
Кьево
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
2
Кьево
0
был в запасе
11.05.2015
11 мая 2015
пн
21:45
Дженоа
5 : 1
Торино
11.05.2015
11 мая 2015
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
5
Торино
1
был в запасе
06.05.2015
06 мая 2015
ср
16:00
Торино
0 : 1
Эмполи
66'
66'
66'
06.05.2015
06 мая 2015
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
0
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Палермо
2 : 2
Торино
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Палермо
2
Торино
2
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Торино
2 : 1
Ювентус
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
2
Ювентус
1
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
13:30
Сассуоло
1 : 1
Торино
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
1
Торино
1
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Торино
1 : 1
Рома
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Торино
1
Рома
1
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
Аталанта
1 : 2
Торино
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
1
Торино
2
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Парма
0 : 2
Торино
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
0
Торино
2
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
16.03.2015
16 марта 2015
пн
21:00
Торино
0 : 2
Лацио
16.03.2015
16 марта 2015
пн
21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
0
Лацио
2
был в запасе
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
20:00
Верона
1 : 3
Торино
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
20:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
1
Торино
3
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:45
Лацио
3 : 1
Милан
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
3
Милан
1
был в запасе
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
22:45
Интер
2 : 2
Лацио
86'
86'
86'
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
22:45
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
2
Лацио
2
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
22:45
Лацио
3 : 0
Аталанта
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
3
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
17:00
Парма
1 : 2
Лацио
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1
Лацио
2
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
22:45
Кьево
0 : 0
Лацио
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Кьево
0
Лацио
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
22:45
Лацио
0 : 3
Ювентус
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
0
Ювентус
3
был в запасе
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Лацио
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Эмполи
2
Лацио
1
был в запасе
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