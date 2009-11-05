Лусиано Фигуэроа
№30
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
19 мая 1981 (39) лет
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
Дженоа
3 : 2
Лилль
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Дженоа
3
Лилль
2
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
Лилль
3 : 0
Дженоа
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лилль
3
Дженоа
0
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
Валенсия
3 : 2
Дженоа
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Валенсия
3
Дженоа
2
был в запасе
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
Дженоа
2 : 0
Славия
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Дженоа
2
Славия
0
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур