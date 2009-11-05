Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Артем Дзюба
Квинси Промес
Джером Боатенг
Россия
Словакия
США
Чехия
Германия
Египет
Нидерланды
Мальта
Япония
Исландия
Франция
Ливерпуль
Краснодар
Зенит
Манчестер Сити
Реал
Спартак
Бавария
ЦСКА
Тоттенхэм
Локомотив
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лусиано Фигуэроа
№30
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
19 мая 1981 (39) лет
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
Дженоа
3 : 2
Лилль
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Дженоа
3
Лилль
2
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
Лилль
3 : 0
Дженоа
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лилль
3
Дженоа
0
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
Валенсия
3 : 2
Дженоа
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Валенсия
3
Дженоа
2
был в запасе
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
Дженоа
2 : 0
Славия
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Дженоа
2
Славия
0
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур