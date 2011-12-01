Фабиан Варгас
№21
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
14 апр. 1980 (40) лет
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 21:00
АЕК
1 : 2
Андерлехт
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 21:00
минуты: 46' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЕК
1
Андерлехт
2
минуты: 46' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 19:00
Локомотив
3 : 1
АЕК
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 19:00
минуты: 1' - 58'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Локомотив
3
АЕК
1
минуты: 1' - 58' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
АЕК
1 : 2
Штурм
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЕК
1
Штурм
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
Андерлехт
4 : 1
АЕК
41'
41'
41'
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Андерлехт
4
АЕК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур