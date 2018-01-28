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Евро-2020
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Олимпиада
Габриэль Палетта
№29
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
15 февр. 1986 (35) лет
Рост
190
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:00
Милан
2 : 1
Лацио
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
2
Лацио
1
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
20:00
Милан
0 : 2
Аталанта
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0
Аталанта
2
был в запасе
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
14:30
Верона
3 : 0
Милан
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
3
Милан
0
был в запасе
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:30
Беневенто
2 : 2
Милан
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
2
Милан
2
был в запасе
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
17:00
Милан
0 : 0
Торино
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
0
Торино
0
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
22:45
Сассуоло
0 : 2
Милан
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0
Милан
2
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:00
Милан
0 : 2
Ювентус
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
0
Ювентус
2
был в запасе
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
Кьево
1 : 4
Милан
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
1
Милан
4
был в запасе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
21:45
Интер
3 : 2
Милан
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
3
Милан
2
был в запасе
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
19:00
Милан
0 : 2
Рома
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
0
Рома
2
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:30
Сампдория
2 : 0
Милан
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
2
Милан
0
был в запасе
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
Милан
2 : 0
СПАЛ
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
2
СПАЛ
0
был в запасе