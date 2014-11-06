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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Хуан Мануэль Торрес
№19
Полузащитник
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Команда
Металлист
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
20 июня 1985 (35) лет
Рост
171
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
2012/2013
2011/2012
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
Легия
2 : 1
Металлист
62'
62'
62'
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Легия
2
Металлист
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
19:00
Металлист
0 : 1
Легия
35'
35'
35'
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Металлист
0
Легия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур