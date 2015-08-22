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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Модибо Майга
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
3 сент. 1986 (34) года
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2012/2013
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
17:00
Вест Хэм
3 : 4
Борнмут
82'
82'
82'
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
17:00
82'
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Хэм
3
Борнмут
4
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 2
Лестер Сити
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
17:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вест Хэм
1
Лестер Сити
2
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
15:30
Арсенал
0 : 2
Вест Хэм
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
15:30
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
0
Вест Хэм
2
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур