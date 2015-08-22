Модибо Майга
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
3 сент. 1986 (34) года
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 17:00
Вест Хэм
3 : 4
Борнмут
82'
82'
82'
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 17:00
82'
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Хэм
3
Борнмут
4
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 2
Лестер Сити
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 17:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вест Хэм
1
Лестер Сити
2
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 15:30
Арсенал
0 : 2
Вест Хэм
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 15:30
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
0
Вест Хэм
2
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур