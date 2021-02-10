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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Йорик Раве
№22
Полузащитник
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Команда
Гренобль
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 сент. 1989 (31) год
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. кубок
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
16:45
Гренобль
0 : 1
Монако
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
16:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гренобль
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала