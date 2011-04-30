Ронан Ле Кром
№40
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 июля 1974 (46) лет
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 20:00
Сошо
1 : 0
Нанси
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Сошо
1
Нанси
0
был в запасе
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Нанси
0 : 0
Арль-Авиньон
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
0
Арль-Авиньон
0
был в запасе
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 20:00
Сент-Этьен
2 : 1
Нанси
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Сент-Этьен
2
Нанси
1
был в запасе
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 20:00
Валансьен
1 : 1
Нанси
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Валансьен
1
Нанси
1
был в запасе
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
Нанси
0 : 0
Бордо
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Нанси
0
Бордо
0
был в запасе
20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:00
Монако
0 : 1
Нанси
20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
0
Нанси
1
был в запасе
12.03.2011 12 марта 2011 сб 21:00
Нанси
2 : 0
Кан
12.03.2011 12 марта 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
2
Кан
0
был в запасе
05.03.2011 05 марта 2011 сб 21:00
Лорьян
0 : 0
Нанси
05.03.2011 05 марта 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
0
Нанси
0
был в запасе
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 19:00
Нанси
1 : 2
Марсель
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Нанси
1
Марсель
2
был в запасе
18.02.2011 18 февр. 2011 пт 22:45
Лион
4 : 0
Нанси
18.02.2011 18 февр. 2011 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
4
Нанси
0
был в запасе
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
Нанси
3 : 1
Осер
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Нанси
3
Осер
1
был в запасе