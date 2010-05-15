Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Артем Дзюба
Винисиус Жуниор
Джером Боатенг
Россия
Словакия
США
Чехия
Египет
Нидерланды
Германия
Мальта
Япония
Китай
Исландия
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Зенит
Реал
Спартак
Бавария
ЦСКА
Тоттенхэм
Барселона
Фиорентина
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джимми Манфруа
№29
Защитник
Подписаться
Команда
Гренобль
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 марта 1983 (38) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Марсель
2 : 0
Гренобль
67'
67'
67'
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
2
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Гренобль
2 : 0
Булонь
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 37 тур
Гренобль
2
Булонь
0
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 37 тур
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
Ланс
1 : 1
Гренобль
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ланс
1
Гренобль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
20:00
Гренобль
2 : 2
Сошо
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Гренобль
2
Сошо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
Тулуза
4 : 0
Гренобль
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
минуты: 56' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
4
Гренобль
0
минуты: 56' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
20:00
Гренобль
1 : 2
Лорьян
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Гренобль
1
Лорьян
2
был в запасе
27.03.2010
27 марта 2010
сб
19:00
Лион
2 : 0
Гренобль
27.03.2010
27 марта 2010
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лион
2
Гренобль
0
был в запасе
14.03.2010
14 марта 2010
вс
19:00
Лилль
1 : 0
Гренобль
14.03.2010
14 марта 2010
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
1
Гренобль
0
был в запасе
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
Гренобль
1 : 1
Ле Ман
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Гренобль
1
Ле Ман
1
был в запасе
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
Нанси
0 : 2
Гренобль
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Нанси
0
Гренобль
2
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
Гренобль
0 : 1
Валансьен
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Гренобль
0
Валансьен
1
был в запасе
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
Монпелье
1 : 0
Гренобль
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
1
Гренобль
0
был в запасе
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
21:00
Гренобль
5 : 0
Осер
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Гренобль
5
Осер
0
был в запасе
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
Ренн
4 : 0
Гренобль
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
4
Гренобль
0
был в запасе
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
21:00
Гренобль
1 : 3
Бордо
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Гренобль
1
Бордо
3
был в запасе
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
Гренобль
1 : 2
Сент-Этьен
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Гренобль
1
Сент-Этьен
2
был в запасе
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
19:00
Гренобль
1 : 0
Тулуза
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Гренобль
1
Тулуза
0
был в запасе
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
21:00
Лорьян
2 : 2
Гренобль
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2
Гренобль
2
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
Гренобль
1 : 1
Лион
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Гренобль
1
Лион
1
был в запасе
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
21:00
Монако
0 : 0
Гренобль
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0
Гренобль
0
был в запасе
Показать все игры