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Олимпиада
Бушаиб Эль-Мубарки
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Марокко
Дата рождения
12 янв. 1978 (43) года
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
Гренобль
0 : 1
Сошо
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
минуты: 58' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Гренобль
0
Сошо
1
минуты: 58' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Ле Ман
1 : 1
Гренобль
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ле Ман
1
Гренобль
1
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
Гренобль
0 : 0
Нанси
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 66'
Франция. Лига 1, 36 тур
Гренобль
0
Нанси
0
минуты: 1' - 66' / Франция. Лига 1, 36 тур
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
Осер
2 : 0
Гренобль
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 35 тур
Осер
2
Гренобль
0
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 35 тур
02.05.2009
02 мая 2009
сб
20:00
Гренобль
0 : 0
Ницца
02.05.2009
02 мая 2009
сб
20:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Гренобль
0
Ницца
0
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Гавр
0 : 1
Гренобль
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Гавр
0
Гренобль
1
был в запасе
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
Гренобль
1 : 0
Тулуза
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Гренобль
1
Тулуза
0
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Гренобль
1 : 0
Сент-Этьен
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Гренобль
1
Сент-Этьен
0
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
07.03.2009
07 марта 2009
сб
21:00
Гренобль
2 : 1
Кан
07.03.2009
07 марта 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Гренобль
2
Кан
1
был в запасе
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
Монако
1 : 0
Гренобль
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
1
Гренобль
0
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Гренобль
0 : 0
Осер
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 54'
Франция. Лига 1, 17 тур
Гренобль
0
Осер
0
минуты: 1' - 54' / Франция. Лига 1, 17 тур
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
Гренобль
0 : 0
Гавр
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Гренобль
0
Гавр
0
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур