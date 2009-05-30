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Олимпиада
Франсис Н'Ганга
№41
Защитник
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Команда
Шарлеруа
Гражданство
Конго
Дата рождения
16 июня 1985 (35) лет
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
Гренобль
0 : 1
Сошо
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Гренобль
0
Сошо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Ле Ман
1 : 1
Гренобль
21'
21'
21'
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ле Ман
1
Гренобль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
Гренобль
0 : 0
Нанси
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Гренобль
0
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
Осер
2 : 0
Гренобль
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Осер
2
Гренобль
0
был в запасе
02.05.2009
02 мая 2009
сб
20:00
Гренобль
0 : 0
Ницца
02.05.2009
02 мая 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Гренобль
0
Ницца
0
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Гавр
0 : 1
Гренобль
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Гавр
0
Гренобль
1
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
Гренобль
1 : 0
Тулуза
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Гренобль
1
Тулуза
0
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
Марсель
4 : 1
Гренобль
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
4
Гренобль
1
был в запасе
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
20:00
Гренобль
1 : 3
Лорьян
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Гренобль
1
Лорьян
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
21:00
Бордо
1 : 1
Гренобль
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Бордо
1
Гренобль
1
был в запасе
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Гренобль
0 : 0
Валансьен
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Гренобль
0
Валансьен
0
был в запасе
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
Гренобль
0 : 2
Лион
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Гренобль
0
Лион
2
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
Ренн
1 : 0
Гренобль
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
1
Гренобль
0
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
Нанси
2 : 0
Гренобль
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Нанси
2
Гренобль
0
был в запасе
10.12.2008
10 дек. 2008
ср
21:00
Ницца
0 : 0
Гренобль
10.12.2008
10 дек. 2008
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
0
Гренобль
0
был в запасе
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Гренобль
0 : 0
Осер
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Гренобль
0
Осер
0
был в запасе