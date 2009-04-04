Альберт Банинг
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
19 марта 1985 (36) лет
Рост
193
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 20:00
Гренобль
1 : 3
Лорьян
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 20:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Гренобль
1
Лорьян
3
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
21.03.2009 21 марта 2009 сб 21:00
Лилль
2 : 1
Гренобль
21.03.2009 21 марта 2009 сб 21:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
2
Гренобль
1
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
Гренобль
1 : 0
Сент-Этьен
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Гренобль
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
Гренобль
0 : 0
Валансьен
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 23 тур
Гренобль
0
Валансьен
0
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
Монако
1 : 0
Гренобль
69'
69'
69'
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
минуты: 55' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
1
Гренобль
0
минуты: 55' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 21:00
Гренобль
0 : 2
Лион
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Гренобль
0
Лион
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 23:00
Ренн
1 : 0
Гренобль
71'
71'
71'
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
1
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 21:00
Гренобль
2 : 1
Ле Ман
33'
33'
33'
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 21:00
33'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Гренобль
2
Ле Ман
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 21:00
Нанси
2 : 0
Гренобль
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Нанси
2
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
10.12.2008 10 дек. 2008 ср 21:00
Ницца
0 : 0
Гренобль
10.12.2008 10 дек. 2008 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
0
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Гренобль
0 : 0
Осер
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Гренобль
0
Осер
0
был в запасе
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
Гренобль
0 : 0
Гавр
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Гренобль
0
Гавр
0
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур