Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Джером Боатенг
Артем Дзюба
Россия
Словакия
США
Чехия
Япония
Германия
Нидерланды
Мальта
Египет
Косово
Франция
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Зенит
Реал
Спартак
Бавария
ЦСКА
Тоттенхэм
Барселона
Фиорентина
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Пол Каттье
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Гренобль
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 мая 1986 (34) года
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
Гренобль
2 : 1
Ле Ман
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Гренобль
2
Ле Ман
1
был в запасе