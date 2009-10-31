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Евро-2020
Легкая атлетика
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Теннис
Олимпиада
Давид Жеммали
№14
Защитник
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Команда
Гренобль
Гражданство
Тунис
Дата рождения
13 дек. 1974 (46) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
Гренобль
0 : 2
Лилль
45'
45'
45'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Гренобль
0
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
20:00
Гренобль
1 : 2
Нанси
74'
74'
74'
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
20:00
74'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Гренобль
1
Нанси
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
20:00
Осер
2 : 0
Гренобль
21'
21'
21'
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Осер
2
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
22:00
Бордо
1 : 0
Гренобль
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
1
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
Сент-Этьен
1 : 0
Гренобль
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
1
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
18:00
Гренобль
1 : 2
Ланс
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Гренобль
1
Ланс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:00
Булонь
2 : 1
Гренобль
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Булонь
2
Гренобль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
22:00
Гренобль
0 : 2
Марсель
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Гренобль
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур