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Олимпиада
Милош Димитриевич
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
16 февр. 1984 (37) лет
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
Палермо
1 : 3
Кьево
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
1
Кьево
3
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Кьево
0 : 2
Удинезе
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0
Удинезе
2
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 37 тур
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
Кьево
1 : 2
Милан
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кьево
1
Милан
2
был в запасе