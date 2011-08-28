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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Лоран Батльес
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 сент. 1975 (45) лет
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
18:00
Сошо
2 : 1
Сент-Этьен
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
18:00
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Сошо
2
Сент-Этьен
1
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
22:00
Марсель
0 : 0
Сент-Этьен
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
22:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
0
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 3 тур
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
Сент-Этьен
1 : 0
Нанси
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
1
Нанси
0
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
22:00
Бордо
1 : 2
Сент-Этьен
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
22:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
1
Сент-Этьен
2
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур