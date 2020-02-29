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Олимпиада
Алексис Ромао
№4
Полузащитник
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Команда
Реймс
Гражданство
Того
Дата рождения
18 янв. 1984 (37) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:00
Монако
1 : 1
Реймс
74'
74'
74'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Монако
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Сент-Этьен
1
Реймс
1
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Реймс
1 : 0
Ренн
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Реймс
1
Ренн
0
был в запасе
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
19:00
Страсбур
3 : 0
Реймс
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Страсбур
3
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
Реймс
1 : 1
Ницца
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Реймс
1
Ницца
1
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
Анжер
1 : 4
Реймс
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Анжер
1
Реймс
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Реймс
0 : 1
Метц
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
0
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Ним
2 : 0
Реймс
35'
35'
35'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ним
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Тулуза
0 : 1
Реймс
29'
29'
29'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Бордо
69'
72'
69'
72'
69'
72'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
1 : 1
Реймс
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
0 : 0
Анжер
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
19:00
Ницца
2 : 0
Реймс
33'
33'
33'
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Ним
59'
59'
59'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Реймс
0
Ним
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Реймс
1 : 0
Монпелье
83'
83'
83'
83'
83'
83'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Реймс
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
18:00
Ренн
0 : 1
Реймс
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
1 : 2
Дижон
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Реймс
1
Дижон
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Монако
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Реймс
0
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:00
Реймс
2 : 0
Лилль
36'
36'
36'
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Реймс
2
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Брест
1 : 0
Реймс
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
1
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
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