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Максанс Флашез
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 авг. 1972 (48) лет
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
Гренобль
0 : 1
Сошо
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 38 тур
Гренобль
0
Сошо
1
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 38 тур
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Ле Ман
1 : 1
Гренобль
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Ле Ман
1
Гренобль
1
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
Гренобль
0 : 0
Нанси
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Гренобль
0
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
Осер
2 : 0
Гренобль
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Осер
2
Гренобль
0
был в запасе
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
Марсель
4 : 1
Гренобль
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
4
Гренобль
1
был в запасе
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
20:00
Гренобль
1 : 3
Лорьян
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Гренобль
1
Лорьян
3
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
21:00
Лилль
2 : 1
Гренобль
21.03.2009
21 марта 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
2
Гренобль
1
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Гренобль
1 : 0
Сент-Этьен
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Гренобль
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
21:00
Бордо
1 : 1
Гренобль
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Бордо
1
Гренобль
1
был в запасе
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Гренобль
0 : 0
Валансьен
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Гренобль
0
Валансьен
0
был в запасе
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
Монако
1 : 0
Гренобль
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
1
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
Гренобль
0 : 2
Лион
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Гренобль
0
Лион
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
Ренн
1 : 0
Гренобль
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
минуты: 52' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
1
Гренобль
0
минуты: 52' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
Гренобль
2 : 1
Ле Ман
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Гренобль
2
Ле Ман
1
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
Нанси
2 : 0
Гренобль
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Нанси
2
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
10.12.2008
10 дек. 2008
ср
21:00
Ницца
0 : 0
Гренобль
10.12.2008
10 дек. 2008
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
0
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур