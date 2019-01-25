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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марк Уилсон
№36
Защитник
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Команда
Болтон
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
17 авг. 1987 (33) года
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2010/2011
2009/2010
25.01.2019
25 янв. 2019
пт
22:45
Бристоль Сити
2 : 1
Болтон
25.01.2019
25 янв. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бристоль Сити
2
Болтон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала