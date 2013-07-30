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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Патрик Мтилига
№8
Защитник
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Команда
Нордшелланд
Гражданство
Дания
Дата рождения
28 янв. 1981 (40) лет
Рост
172
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
Сезон:
2013/2014
30.07.2013
30 июля 2013
вт
20:00
Нордшелланд
0 : 1
Зенит
58'
58'
58'
30.07.2013
30 июля 2013
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Нордшелланд
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов, 3 раунд