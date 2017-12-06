Михаэль Крамер
№29
Нападающий
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Команда
АДО Ден Хааг
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
3 дек. 1988 (32) года
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2017 06 дек. 2017 ср 22:45
Фейеноорд
2 : 1
Наполи
06.12.2017 06 дек. 2017 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Фейеноорд
2
Наполи
1
был в запасе
21.11.2017 21 нояб. 2017 вт 22:45
Манчестер Сити
1 : 0
Фейеноорд
21.11.2017 21 нояб. 2017 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Манчестер Сити
1
Фейеноорд
0
был в запасе
01.11.2017 01 нояб. 2017 ср 22:45
Шахтер
3 : 1
Фейеноорд
01.11.2017 01 нояб. 2017 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Шахтер
3
Фейеноорд
1
был в запасе
17.10.2017 17 окт. 2017 вт 21:45
Фейеноорд
1 : 2
Шахтер
17.10.2017 17 окт. 2017 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Фейеноорд
1
Шахтер
2
был в запасе
13.09.2017 13 сент. 2017 ср 21:45
Фейеноорд
0 : 4
Манчестер Сити
40'
40'
40'
13.09.2017 13 сент. 2017 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Фейеноорд
0
Манчестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур