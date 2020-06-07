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Олимпиада
Юлиан Шибер
№20
Нападающий
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Команда
Аугсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 февр. 1989 (32) года
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
07.06.2020
07 июня 2020
вс
19:00
Аугсбург
1 : 1
Кельн
07.06.2020
07 июня 2020
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Аугсбург
1
Кельн
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Аугсбург
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
3
Аугсбург
1
был в запасе
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Аугсбург
3 : 0
Фортуна
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Аугсбург
3
Фортуна
0
был в запасе
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
2 : 4
Аугсбург
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
2
Аугсбург
4
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:30
Аугсбург
2 : 1
Майнц
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Аугсбург
2
Майнц
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Аугсбург
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кельн
1
Аугсбург
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:30
Аугсбург
4 : 0
Герта
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Аугсбург
4
Герта
0
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:30
Вольфсбург
0 : 0
Аугсбург
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
0
Аугсбург
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Аугсбург
2 : 2
Бавария
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
2
Бавария
2
был в запасе
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия
5
Аугсбург
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Аугсбург
0 : 3
Байер
75'
75'
75'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
0
Байер
3
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Фрайбург
1 : 1
Аугсбург
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Фрайбург
1
Аугсбург
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Аугсбург
2 : 1
Айнтрахт
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Аугсбург
2
Айнтрахт
1
был в запасе
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:30
Вердер
3 : 2
Аугсбург
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
3
Аугсбург
2
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Аугсбург
1 : 1
Унион
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Аугсбург
1
Унион
1
был в запасе