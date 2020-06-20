Себастьян Лангкамп
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Вердер
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 янв. 1988 (33) года
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
Майнц
3 : 1
Вердер
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Майнц
3
Вердер
1
был в запасе
16.06.2020 16 июня 2020 вт 21:30
Вердер
0 : 1
Бавария
88'
88'
88'
16.06.2020 16 июня 2020 вт 21:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
0
Бавария
1
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
13.06.2020 13 июня 2020 сб 16:30
Падерборн
1 : 5
Вердер
13.06.2020 13 июня 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Падерборн
1
Вердер
5
был в запасе
07.06.2020 07 июня 2020 вс 14:30
Вердер
0 : 1
Вольфсбург
07.06.2020 07 июня 2020 вс 14:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
0
Вольфсбург
1
был в запасе
03.06.2020 03 июня 2020 ср 21:30
Вердер
0 : 3
Айнтрахт
03.06.2020 03 июня 2020 ср 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер
0
Айнтрахт
3
был в запасе
30.05.2020 30 мая 2020 сб 16:30
Шальке-04
0 : 1
Вердер
20'
20'
20'
30.05.2020 30 мая 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Шальке-04
0
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
26.05.2020 26 мая 2020 вт 21:30
Вердер
0 : 0
Боруссия
26.05.2020 26 мая 2020 вт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
0
Боруссия
0
был в запасе
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
Фрайбург
0 : 1
Вердер
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
0
Вердер
1
был в запасе
18.05.2020 18 мая 2020 пн 21:30
Вердер
1 : 4
Байер
18.05.2020 18 мая 2020 пн 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
1
Байер
4
был в запасе
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
Вердер
0 : 2
Боруссия
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
0
Боруссия
2
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:30
Вердер
0 : 3
Хоффенхайм
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
0
Хоффенхайм
3
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
Фортуна
0 : 1
Вердер
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фортуна
0
Вердер
1
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
Кельн
1 : 0
Вердер
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
1
Вердер
0
был в запасе
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 20:00
Вердер
0 : 1
Падерборн
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
0
Падерборн
1
был в запасе
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 20:00
Вольфсбург
2 : 3
Вердер
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
2
Вердер
3
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
Вердер
1 : 2
Шальке-04
55'
55'
55'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
1
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 15:30
Боруссия
3 : 1
Вердер
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия
3
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
Вердер
2 : 2
Фрайбург
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
2
Фрайбург
2
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:30
Байер
2 : 2
Вердер
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Байер
2
Вердер
2
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
Вердер
1 : 1
Герта
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
1
Герта
1
был в запасе