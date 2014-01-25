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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ллойд Дойли
№34
Защитник
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Ямайка
Дата рождения
1 дек. 1982 (38) лет
Рост
177
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2013/2014
2008/2009
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
18:00
Манчестер Сити
4 : 2
Уотфорд
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 4 раунд
Манчестер Сити
4
Уотфорд
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 4 раунд