Ллойд Дойли
№34
Защитник
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Ямайка
Дата рождения
1 дек. 1982 (38) лет
Рост
177
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 18:00
Манчестер Сити
4 : 2
Уотфорд
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 4 раунд
Манчестер Сити
4
Уотфорд
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 4 раунд