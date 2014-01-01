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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Томми Смит
№24
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
22 мая 1980 (40) лет
Рост
173
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2013/2014
2011/2012
2009/2010
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
Арсенал
2 : 0
Кардифф
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Арсенал
2
Кардифф
0
был в запасе
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
17:00
Вест Хэм
2 : 0
Кардифф
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Вест Хэм
2
Кардифф
0
был в запасе