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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Уилл Хоскинс
№16
Нападающий
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Команда
Эксетер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
6 мая 1986 (34) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
2008/2009
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
23:00
Ливерпуль
3 : 0
Эксетер Сити
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
23:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ливерпуль
3
Эксетер Сити
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
08.01.2016
08 янв. 2016
пт
22:55
Эксетер Сити
2 : 2
Ливерпуль
08.01.2016
08 янв. 2016
пт
22:55
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Эксетер Сити
2
Ливерпуль
2
был в запасе