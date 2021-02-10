Эдриан Мариаппа
№6
Защитник
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Команда
Уотфорд
Гражданство
Ямайка
Дата рождения
3 окт. 1986 (34) года
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 22:30
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бристоль Сити
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 22:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Шеффилд Юнайтед
1
Бристоль Сити
0
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
Миллуолл
0 : 3
Бристоль Сити
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Миллуолл
0
Бристоль Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 16:30
Бристоль Сити
2 : 1
Портсмут
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бристоль Сити
2
Портсмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала