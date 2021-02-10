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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эдриан Мариаппа
№6
Защитник
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Команда
Уотфорд
Гражданство
Ямайка
Дата рождения
3 окт. 1986 (34) года
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2008/2009
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
22:30
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бристоль Сити
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
22:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Шеффилд Юнайтед
1
Бристоль Сити
0
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
Миллуолл
0 : 3
Бристоль Сити
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Миллуолл
0
Бристоль Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
16:30
Бристоль Сити
2 : 1
Портсмут
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бристоль Сити
2
Портсмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала