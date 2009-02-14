Джордан Паркс
№31
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 июля 1989 (31) год
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 20:30
Уотфорд
1 : 3
Челси
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 20:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Уотфорд
1
Челси
3
был в запасе