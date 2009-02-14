Росс Дженкинс
№35
Полузащитник
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Команда
Кроули Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 нояб. 1990 (30) лет
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 20:30
Уотфорд
1 : 3
Челси
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Уотфорд
1
Челси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала