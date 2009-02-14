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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Томаш Пришкин
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
27 июня 1986 (34) года
Рост
185
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2008/2009
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
20:30
Уотфорд
1 : 3
Челси
68'
68'
68'
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
20:30
68'
минуты: 67' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Уотфорд
1
Челси
3
минуты: 67' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала