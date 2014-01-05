Джон Эстес
№14
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
3 нояб. 1979 (41) год
Рост
183
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 17:15
Дерби Каунти
0 : 2
Челси
29'
29'
29'
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 17:15
минуты: 1' - 71'
Англия. Кубок, 3 раунд
Дерби Каунти
0
Челси
2
минуты: 1' - 71' / Англия. Кубок, 3 раунд