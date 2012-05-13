Крис Иглс
№33
Полузащитник
Подписаться
Команда
Бери
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 нояб. 1985 (35) лет
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
Сток Сити
2 : 2
Болтон
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Сток Сити
2
Болтон
2
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
Болтон
2 : 2
Вест Бромвич
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Болтон
2
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
02.05.2012 02 мая 2012 ср 22:00
Болтон
1 : 4
Тоттенхэм
74'
74'
74'
02.05.2012 02 мая 2012 ср 22:00
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Болтон
1
Тоттенхэм
4
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 17:00
Сандерленд
2 : 2
Болтон
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сандерленд
2
Болтон
2
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
24.04.2012 24 апр. 2012 вт 21:45
Астон Вилла
1 : 2
Болтон
24.04.2012 24 апр. 2012 вт 21:45
минуты: 1' - 86'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Астон Вилла
1
Болтон
2
минуты: 1' - 86' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 17:00
Болтон
1 : 1
Суонси
14'
14'
14'
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 17:00
14'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Болтон
1
Суонси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
09.04.2012 09 апр. 2012 пн 17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Болтон
09.04.2012 09 апр. 2012 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Болтон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 17:00
Болтон
0 : 3
Фулхэм
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 17:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Болтон
0
Фулхэм
3
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
31.03.2012 31 марта 2012 сб 17:00
Вулверхэмптон
2 : 3
Болтон
31.03.2012 31 марта 2012 сб 17:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Вулверхэмптон
2
Болтон
3
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
24.03.2012 24 марта 2012 сб 18:00
Болтон
2 : 1
Блэкберн
24.03.2012 24 марта 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Болтон
2
Блэкберн
1
был в запасе
10.03.2012 10 марта 2012 сб 15:45
Болтон
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
10.03.2012 10 марта 2012 сб 15:45
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Болтон
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
03.03.2012 03 марта 2012 сб 18:00
Манчестер Сити
2 : 0
Болтон
03.03.2012 03 марта 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Манчестер Сити
2
Болтон
0
был в запасе
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 18:00
Челси
3 : 0
Болтон
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 18:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Челси
3
Болтон
0
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 18:00
Болтон
1 : 2
Уиган Атлетик
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 58'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Болтон
1
Уиган Атлетик
2
минуты: 1' - 58' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 18:00
Норвич Сити
2 : 0
Болтон
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Норвич Сити
2
Болтон
0
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:59
Болтон
0 : 0
Арсенал
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Болтон
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:30
Болтон
3 : 1
Ливерпуль
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Болтон
3
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Болтон
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Манчестер Юнайтед
3
Болтон
0
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
04.01.2012 04 янв. 2012 ср 22:59
Эвертон
1 : 2
Болтон
04.01.2012 04 янв. 2012 ср 22:59
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Эвертон
1
Болтон
2
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
31.12.2011 31 дек. 2011 сб 18:00
Болтон
1 : 1
Вулверхэмптон
31.12.2011 31 дек. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Болтон
1
Вулверхэмптон
1
был в запасе