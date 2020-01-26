Кевин МакДональд
№22
Полузащитник
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Команда
Фулхэм
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
4 нояб. 1988 (32) года
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 16:00
Манчестер Сити
4 : 0
Фулхэм
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 16:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Манчестер Сити
4
Фулхэм
0
был в запасе
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:01
Фулхэм
2 : 1
Астон Вилла
47'
47'
47'
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Фулхэм
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала