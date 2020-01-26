Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Джером Боатенг
Артем Дзюба
Россия
Словакия
США
Чехия
Мальта
Египет
Япония
Нидерланды
Германия
Косово
Франция
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Зенит
Реал
Спартак
Бавария
ЦСКА
Тоттенхэм
Барселона
Фиорентина
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кевин МакДональд
№22
Полузащитник
Подписаться
Команда
Фулхэм
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
4 нояб. 1988 (32) года
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2008/2009
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
Манчестер Сити
4 : 0
Фулхэм
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Манчестер Сити
4
Фулхэм
0
был в запасе
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
20:01
Фулхэм
2 : 1
Астон Вилла
47'
47'
47'
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
20:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Фулхэм
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала