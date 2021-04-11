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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джей Родригес
№19
Нападающий
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Команда
Бернли
Гражданство
Англия
Дата рождения
29 июля 1989 (31) год
Рост
185
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2009/2010
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Бернли
-:-
Ньюкасл Юнайтед
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
-
Ньюкасл Юнайтед
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
Саутгемптон
3 : 2
Бернли
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Саутгемптон
3
Бернли
2
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:30
Эвертон
1 : 2
Бернли
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:30
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Эвертон
1
Бернли
2
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:30
Бернли
1 : 1
Арсенал
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:30
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
1
Арсенал
1
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Бернли
1 : 1
Лестер Сити
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Бернли
1
Лестер Сити
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Тоттенхэм
4 : 0
Бернли
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм
4
Бернли
0
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
18:00
Бернли
0 : 0
Вест Бромвич
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
Бернли
1 : 1
Фулхэм
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
18:00
Кристал Пэлас
0 : 3
Бернли
10'
10'
10'
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
18:00
10'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
0
Бернли
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:00
Бернли
1 : 1
Брайтон & Хов
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Бернли
0 : 2
Манчестер Сити
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Бернли
0
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
Челси
2 : 0
Бернли
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
2
Бернли
0
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
Бернли
3 : 2
Астон Вилла
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Бернли
3
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:00
Ливерпуль
0 : 1
Бернли
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
0
Бернли
1
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
1
Бернли
0
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
Бернли
0 : 1
Манчестер Юнайтед
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
15:00
Лидс
1 : 0
Бернли
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лидс
1
Бернли
0
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
20:30
Бернли
2 : 1
Вулверхэмптон
90'
90'
90'
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
20:30
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Бернли
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
21:00
Астон Вилла
0 : 0
Бернли
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
21:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
0
Бернли
0
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:15
Арсенал
0 : 1
Бернли
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:15
минуты: 1' - 59'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
0
Бернли
1
минуты: 1' - 59' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
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