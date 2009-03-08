Алан Махон
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
4 апр. 1978 (43) года
Рост
170
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.03.2009 08 марта 2009 вс 16:30
Арсенал
3 : 0
Бернли
08.03.2009 08 марта 2009 вс 16:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Арсенал
3
Бернли
0
был в запасе