Фран Мерида
№18
Полузащитник
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Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 марта 1990 (31) год
Рост
175
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 14:00
Эспаньол
0 : 2
Осасуна
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эспаньол
0
Осасуна
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала