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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Фран Мерида
№18
Полузащитник
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Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 марта 1990 (31) год
Рост
175
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2010/2011
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:00
Эспаньол
0 : 2
Осасуна
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эспаньол
0
Осасуна
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала