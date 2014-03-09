Крис Маккэн
№7
Полузащитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
21 июля 1987 (33) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.03.2014 09 марта 2014 вс 19:05
Манчестер Сити
1 : 2
Уиган Атлетик
09.03.2014 09 марта 2014 вс 19:05
минуты: 1' - 46'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Манчестер Сити
1
Уиган Атлетик
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Кубок, 1/4 финала