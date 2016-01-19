Мартин Патерсон
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Блэкпул
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
10 мая 1987 (33) года
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 23:00
Рединг
5 : 2
Хаддерсфилд Таун
9'
9'
9'
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 23:00
9'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Рединг
5
Хаддерсфилд Таун
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала