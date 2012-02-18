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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Стивен Колдуэлл
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
12 сент. 1980 (40) лет
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
2008/2009
18.02.2012
18 февр. 2012
сб
15:30
Челси
1 : 1
Бирмингем Сити
18.02.2012
18 февр. 2012
сб
15:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
1
Бирмингем Сити
1
был в запасе