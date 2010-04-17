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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
Кларк Карлайл
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
14 окт. 1979 (41) год
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2009/2010
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
Сандерленд
2 : 1
Бернли
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сандерленд
2
Бернли
1
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
Халл Сити
1 : 4
Бернли
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Халл Сити
1
Бернли
4
был в запасе
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
19:30
Бернли
1 : 6
Манчестер Сити
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Бернли
1
Манчестер Сити
6
был в запасе
28.03.2010
28 марта 2010
вс
14:00
Бернли
0 : 1
Блэкберн
28.03.2010
28 марта 2010
вс
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Бернли
0
Блэкберн
1
был в запасе
13.03.2010
13 марта 2010
сб
18:00
Бернли
1 : 2
Вулверхэмптон
47'
47'
47'
13.03.2010
13 марта 2010
сб
18:00
47'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Бернли
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
10.03.2010
10 марта 2010
ср
22:45
Бернли
1 : 1
Сток Сити
48'
48'
48'
10.03.2010
10 марта 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Бернли
1
Сток Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
06.03.2010
06 марта 2010
сб
18:00
Арсенал
3 : 1
Бернли
69'
69'
69'
06.03.2010
06 марта 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
3
Бернли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
18:00
Бернли
1 : 2
Портсмут
78'
78'
78'
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Бернли
1
Портсмут
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
Астон Вилла
5 : 2
Бернли
41'
41'
41'
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Астон Вилла
5
Бернли
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
09.02.2010
09 февр. 2010
вт
23:00
Фулхэм
3 : 0
Бернли
09.02.2010
09 февр. 2010
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Фулхэм
3
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
Бернли
2 : 1
Вест Хэм
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
2
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
20:30
Бернли
1 : 2
Челси
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Бернли
1
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
23:00
Болтон
1 : 0
Бернли
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Болтон
1
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
16:30
Вулверхэмптон
2 : 0
Бернли
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
16:30
минуты: 1' - 34'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
2
Бернли
0
минуты: 1' - 34' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
22:45
Бернли
1 : 1
Арсенал
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
Бернли
1 : 1
Фулхэм
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
15:45
Портсмут
2 : 0
Бернли
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Портсмут
2
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
18:00
Вест Хэм
5 : 3
Бернли
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Хэм
5
Бернли
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
18:00
Бернли
1 : 1
Астон Вилла
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Бернли
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
18:00
Манчестер Сити
3 : 3
Бернли
90'
90'
90'
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Сити
3
Бернли
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
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