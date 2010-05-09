Грэм Александер
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
10 окт. 1971 (49) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
Бернли
4 : 2
Тоттенхэм
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Бернли
4
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
01.05.2010 01 мая 2010 сб 14:45
Бирмингем Сити
2 : 1
Бернли
01.05.2010 01 мая 2010 сб 14:45
минуты: 1' - 85'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Бирмингем Сити
2
Бернли
1
минуты: 1' - 85' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 17:00
Бернли
0 : 4
Ливерпуль
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 61'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
0
Ливерпуль
4
минуты: 1' - 61' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 17:00
Сандерленд
2 : 1
Бернли
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сандерленд
2
Бернли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:00
Халл Сити
1 : 4
Бернли
64', 70'
64', 70'
64', 70'
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:00
64', 70'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Халл Сити
1
Бернли
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 19:30
Бернли
1 : 6
Манчестер Сити
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Бернли
1
Манчестер Сити
6
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
28.03.2010 28 марта 2010 вс 14:00
Бернли
0 : 1
Блэкберн
66'
66'
66'
28.03.2010 28 марта 2010 вс 14:00
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Бернли
0
Блэкберн
1
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
Уиган Атлетик
1 : 0
Бернли
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Уиган Атлетик
1
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
13.03.2010 13 марта 2010 сб 18:00
Бернли
1 : 2
Вулверхэмптон
13.03.2010 13 марта 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Бернли
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
10.03.2010 10 марта 2010 ср 22:45
Бернли
1 : 1
Сток Сити
10.03.2010 10 марта 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Бернли
1
Сток Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
06.03.2010 06 марта 2010 сб 18:00
Арсенал
3 : 1
Бернли
06.03.2010 06 марта 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
3
Бернли
1
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
26.01.2010 26 янв. 2010 вт 23:00
Болтон
1 : 0
Бернли
26.01.2010 26 янв. 2010 вт 23:00
минуты: 1' - 17'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Болтон
1
Бернли
0
минуты: 1' - 17' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Бернли
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
3
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 18:00
Эвертон
2 : 0
Бернли
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
2
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 17:00
Бернли
1 : 1
Болтон
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бернли
1
Болтон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 16:30
Вулверхэмптон
2 : 0
Бернли
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
2
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 22:45
Бернли
1 : 1
Арсенал
28'
28'
28'
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 22:45
28'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
Бернли
1 : 1
Фулхэм
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 15:45
Портсмут
2 : 0
Бернли
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Портсмут
2
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 18:00
Вест Хэм
5 : 3
Бернли
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Хэм
5
Бернли
3
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-лига, 14 тур