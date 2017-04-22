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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ува Эчиеджиле
№12
Защитник
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Команда
Серкль Брюгге
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
20 янв. 1988 (33) года
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
19:30
Осасуна
2 : 2
Спортинг
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2
Спортинг
2
был в запасе
10.04.2017
10 апр. 2017
пн
21:45
Реал Сосьедад
3 : 1
Спортинг
10.04.2017
10 апр. 2017
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
3
Спортинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:30
Спортинг
0 : 1
Малага
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Спортинг
0
Малага
1
был в запасе
05.03.2017
05 марта 2017
вс
14:00
Спортинг
0 : 1
Депортиво
05.03.2017
05 марта 2017
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Спортинг
0
Депортиво
1
был в запасе
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
15:00
Спортинг
1 : 4
Атлетико
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Спортинг
1
Атлетико
4
был в запасе
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
18:15
Леганес
0 : 2
Спортинг
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Леганес
0
Спортинг
2
был в запасе