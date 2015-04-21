Николя Дюшез
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
22 апр. 1980 (40) лет
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.04.2015 21 апр. 2015 вт 21:45
Барселона
2 : 0
ПСЖ
21.04.2015 21 апр. 2015 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
Барселона
2
ПСЖ
0
был в запасе
15.04.2015 15 апр. 2015 ср 21:45
ПСЖ
1 : 3
Барселона
15.04.2015 15 апр. 2015 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 1/4 финала
ПСЖ
1
Барселона
3
был в запасе
11.03.2015 11 марта 2015 ср 22:45
Челси
2 : 2
ПСЖ
11.03.2015 11 марта 2015 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
Челси
2
ПСЖ
2
был в запасе
17.02.2015 17 февр. 2015 вт 22:45
ПСЖ
1 : 1
Челси
17.02.2015 17 февр. 2015 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
ПСЖ
1
Челси
1
был в запасе