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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Карлос Боканегра
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
США
Дата рождения
25 мая 1979 (41) год
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
22:00
Бордо
1 : 2
Сент-Этьен
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур